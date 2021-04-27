Режим обязательной самоизоляции для беременных нижегородок продлён до 31 мая

Режим самоизоляции для беременных нижегородок продлен до 31 мая 2021 года. В соответствии с этим работодатели должны обеспечить дистанционный режим работы для будущих мам. Такое изменение в указ «О введении режима повышенной готовности» подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Ситуация с коронавирусом в Нижегородской области постепенно стабилизируется, однако не стоит забывать, что вирус еще не побежден. Беременным женщинам стоит с особым вниманием относиться к своему здоровью, - подчеркнул глава региона.

По-прежнему сохраняются рекомендации обеспечить работой на «удалёнке» сотрудников старше 65 лет и тех людей, у кого есть хронические заболевания.

Губернатор также отметил, что необходимо быть предельно осторожными в период длинных майских выходных и стараться избегать мест массового скопления людей.

- Наступает тепло, хочется больше времени проводить на улице. Но если прогулки по лесу полезны для здоровья, то общение в больших компаниях может быть опасным, - напомнил Глеб Никитин.

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