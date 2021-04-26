С 1 мая нижегородцам, прибывающим из-за рубежа, нужно сдавать два ПЦР-теста на COVID-19

С 1 мая нижегородцам, которые прибывают из-за рубежа, необходимо сдавать два ПЦР-теста на COVID-19. Соответствующие изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности» внёс губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

– Сейчас изменились требования Роспотребнадзора, и мы привели в порядок текст указа в соответствие с ними – зафиксировали необходимость проведения второго тестирования, – отметил глава региона.

С 26 апреля по 1 мая два теста на коронавирус должны сдавать прибывающие в Россию из Турции и Танзании. Однако с 1 мая это требование будет распространяться на пребывающих из всех остальных стран.

Известно, что повторный ПЦР-тест на выявление коронавируса нужно сделать в течение пяти дней со дня въезда на территорию страны. Интервал между первым и вторым лабораторным исследованием должен составлять не менее суток.

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