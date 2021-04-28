У 179 нижегородцев диагностировали коронавирус Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По последним данным на 28 апреля, за сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом 179 жителей. Общее число больных с диагнозом COVID-19 в регионе составило 113 622 человека. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

К хорошим новостям: 187 нижегородцев побороли болезнь за минувшие сутки. Показатели выздоравления держатся устойчиво. Суммарно 108 896 жителей региона излечились от COVID-19 полностью от начала пандемии.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Стоит отметить, что показатели заболеваемости постепенно снижаются. С середины февраля суточное число заражённых не превышает 400 человек, на прошлой неделе — 250, а ближайшие дни — 200.

Напомним, в регионе продлили режим обязательной самоизоляции для беременных нижегородок до 31 мая.

А родителям воспитанников детских садов разрешили присутствовать на выпускных в дошкольных образовательных учреждениях.

Кроме того, с 1 мая нижегородцам, прибывающим из-за рубежа, нужно сдавать два ПЦР-теста на COVID-19.

Также отметим, что 257 тысяч жителей Нижегородского региона уже прошли вакцинацию от коронавируса.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!