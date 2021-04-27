Родителям разрешили присутствовать на выпускных в детсадах Нижегородской области

Выпускные в детских садах Нижегородской области пройдут в очном формате. Родителям выпускников разрешили присутствовать на праздниках. Об этом в Instagram Stories рассказал региональный министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

Мероприятия проведут с соблюдением COVID-ограничений. В частности, все родители должны находится в помещении в масках, а у каждой группы-воспитанников должен быть свой выпускной.

Количество родителей, которые смогут присутствовать на выпускных, зависит от вместимости помещений и решения администраций детсадов.

- Все заведующие детских садов проинструктированы, - подметил Давид Мелик-Гусейнов.

Кроме того, министр здравоохранения сообщил, что на время майских праздников в отдельных нижегородских детсадах будут работать дежурные группы.

Напомним, что в апреле - мае в Нижегородской области может прийти третья волна COVID-19, а на рост заболеваемости повлияет теплая погода и увеличение социальных контактов.

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