Жалоба на закупку 11 ретро-трамваев в Нижнем Новгороде была отозвана

Московская компания «ПК Транспортные системы» отозвала жалобу по закупке 11 ретро-трамваев в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Напомним, что решение о закупке 11 ретро-трамваев общей стоимостью в 945,9 миллионов рублей было принято 24 марта на заседании Городской Думы. С тех самых пор эта новость волнует нижегородцев, ведь намного целесообразнее и дешевле было бы приобрести стандартные вагоны.

И всё же администрация города одобрила закупку именно ретро-трамваев, которые будут выглядеть классическими только внешне. Их оснащение будет полностью современным: низкопольные, оборудованные вай-фаем и телефонными зарядками.

Однако уже 10 апреля появилась информация, что аукциона по поиску лизингодателя для финансовой аренды трамваев был отменен. Оказалось, что это было лишь временное решение.

- Закупки отменили, чтобы внести уточнения в документацию. Правки носят технический характер, - уточнили «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в пресс-службе городской администрации.

Спустя пару недель аукцион на закупку 11 ретро-трамваев столкнулся с новой напастью и был приостановлен по жалобе. Причиной послужило не соответствие закупочной документации действующему законодательству.

23 апреля УФАС должен был рассмотреть документацию жалобы и установить, считается ли аукцион недействительным, но 22 апреля представители ООО«ПК Транспортные системы» отозвали свою жалобу.

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