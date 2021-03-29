В Нижнем Новгороде потратят 945,9 млн рублей на закупку 11 ретро-трамваев

Фото: проектная документация. Источник: сайт госзакупок

В Нижнем Новгороде ищут лизингодателя для финансовой аренды 11 ретро-трамваев. На эти мэрия города готова направить 945,9 миллионов рублей. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Классическими трамваи будут только внешне. Их оснащение будет полностью современным: низкопольные, оборудованные вай-фаем и телефонными зарядками. В город трамваи поступят уже этим летом. Таких закупок не было в Нижнем Новгороде почти 10 лет.

Соглашение лизинговой сделки будет действовать до 25 декабря 2026 года.

Заявки на участие принимаются до 19 апреля, а уже 22 апреля будет проведён сам электронный аукцион. В роли заказчика выступает комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами.

Кстати, известен и график поставки односекционных ретро-трамваев в Нижний Новгород после заключения договора. В частности, два вагона привезут в течение 90 календарных дней и в течение 120 дней доставят ещё два вагона. Соответственно, следующие 3 вагона должны будут привезти в течение 150 календарных дней и ещё 4 вагона в течение 180 дней.

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