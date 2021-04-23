Закупка 11 ретро-трамваев к 800-летию Нижнего Новгорода приостановлена по жалобе

Аукцион на закупку 11 ретро-трамваев общей стоимостью в 945,9 миллионов рублей приостановлен по жалобе. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

С просьбой пересмотреть конкурсную процедуру обратились представители ООО «ПК Транспортные системы», которые заметили не соответствие документации действующему законодательству.

В жалобе указано, что на товарном рынке России существует только один поставщик, который может выполнить заказ на поставку базовых вагонов не более 7460 мм. И таким производством занимается только АО «Уралтрансмаш», что автоматически ограничивает конкурентную среду и противоречит антимонопольному законодательству.

Сегодня, 23 апреля, УФАС рассмотрит документацию жалобы и уже установит, считается ли аукцион недействительным.

Напомним, что классическими трамваи выглядели бы только внешне, а вот их оснащение должно было соответствовать современным реалиям. Предполагалось, что односекционные ретро-трамваи будут низкозольные, оборудованные вай-фаем и телефонными зарядками.

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