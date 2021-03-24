Ретро-трамваи появятся в Нижнем Новгороде уже этим летом. ФОТО: @yuriy_shalabaev

Ретро-трамваи появятся в Нижнем Новгороде уже этим летом. В бюджет 2022-2023 годов заложили почти 400 миллионов рублей на их приобретение в лизинг – об этом сообщил мэр Приволжской столицы Юрий Шалабаев в своём личном Instagram.

Решение, касающееся трамваев, было принято сегодня на заседании Гордумы Нижнего Новгорода. Депутаты одобрили сразу несколько важных инфраструктурных инициатив, одна из которых – закупка ретро-трамваев для городских маршрутов. Классическими они будут только внешне. Их оснащение будет полностью современным: низкопольные, оборудованные вай-фаем и телефонными зарядками. В город трамваи поступят уже этим летом. Таких закупок не было в Нижнем Новгороде почти 10 лет.

Помимо этого в лизинг будет закуплена и дорожная техника – 207 единиц. Таково было следующее решение нижегородской Думы.

– Таких масштабов давно не было, минувшая снежная зима показала, что техника городу необходима. Техника, которую мы планируем закупать, всесезонная. Она будет востребована и в летний период для уборки города, в том числе благоустроенных общественных пространств, – пишет в своём Instagram Юрий Шалабаев.

Третье решение коснулось популярных прогулочных зон и видовых точек Нижнего. Дума решила направить средства на подсветку этих мест. К примеру, Нижне-Волжской набережной, Канавинского моста, городских памятников и пешеходных мостиков.

– В рамках проекта "Чистое небо" будем убирать с нижегородских улиц провода, кабели и воздушные сети, которые сейчас загораживают обзор, – заверил глава города.

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