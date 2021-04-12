Ретро-трамваи все-таки купят: мэрия Нижнего Новгорода возобновит аукцион

Закупки ретро-трамваев отменили, чтобы внести уточнения в документацию Фото: Евгения ГУСЕВА

В Нижнем Новгороде появятся 11 ретро-трамваев общей стоимостью почти миллиард рублей – эта новость уже не первую неделю будоражит нижегородцев. Напомним, решение о закупке трамваев было принято на заседании городской думы 24 марта 2021 года. Стоит отметить, что ретро-трамваи выглядят таковыми лишь внешне – на самом деле они абсолютно современные, низкопольные и оборудованные по последнему слову техники, вплоть до вай-фая и телефонных зарядок. Однако горожане все равно приняли новость в штыки – ведь обычные современные трамваи обошлись бы дешевле.

На днях стало известно, что администрация Нижнего Новгорода отменила закупку ретро-трамваев – информация об этом появилась на сайте госзакупок. Но, как выяснилось, это было лишь временное решение.

- Закупки отменили, чтобы внести уточнения в документацию. Правки носят технический характер. Количество закупаемой техники и выделяемые средства останутся неизменными, - сообщили «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в пресс-службе городской администрации, добавив, что уже в ближайшее время обновленный документ будет размещен на сайте госзакупок.

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