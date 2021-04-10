В Нижнем Новгороде отменили закупку 11 ретро-трамваев на 945,9 млн рублей

Администрация Нижнего Новгорода отменила закупку 11 ретро-трамваев общей стоимостью в 945,9 миллионов рублей. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами, выступающий в роли заказчика, принял решение отказаться от аукциона по поиску лизингодателя для финансовой аренды трамваев.

Возможно, что закупочную процедуру отменили по той причине, что новость о предстоящей дорогостоящей «покупке» вызвала широкий общественный резонанс. Нижегородцы писали в соцсетях, что намного целесообразнее и дешевле будет приобрести стандартные вагоны, тем самым обновив подвижной состав.

Напомним, что классическими трамваи выглядели бы только внешне, а вот их оснащение должно было соответствовать современным реалиям. Предполагалось, что односекционные ретро-трамваи будут низкозольные, оборудованные вай-фаем и телефонными зарядками. Привезти в город их планировалось уже этим летом.

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