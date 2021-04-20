Двенадцать дачных домов сгорели дотла в Богородском районе Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Сегодня, 20 апреля, в селе Ивановское Богородского района Нижегородской области сгорели сразу 12 дачных домов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 12:50. Прибыв на место, первые подразделения пожарных обнаружили 12 горящих построек общей площадью 360 квадратных метров, а также 600 "квадратов" горящей сухой травы.

Тушение пожара серьёзно затруднял сильный ветер, но в 13:48 пожар всё же удалось локализовать и не допустить его распространение на близлежащие строения. По предварительным данным МЧС, пострадавших в ЧП нет.

Окончательная ликвидация горения была объявлена в 14:50.

В тушении пожара участвовали 20 сотрудников МЧС и семь единиц техники. В ведомстве также поделились фото и видео с места печального события. Судя по ним, дома выгорели до основания.

Напомним, 20 и 21 апреля в Нижегородскую область и Нижний Новгород придёт сильный порывистый ветер. МЧС поделилось рекомендациями во избежание происшествий в период их особой вероятности.

С 14 апреля особый противопожарный режим введён в Нижнем Новгороде, а с 19 апреля — в регионе.

Прошедшей ночью 19-20 апреля произошёл чудовищный пожар в жилом доме в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района. Пожару предшествовал взрыв газа. В результате дом обрушился, восемь человек пострадали, пятеро до сих пор находятся в больнице. Один новорождённый ребёнок был найден мёртвым под завалами.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!