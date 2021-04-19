Причина пожара в Нижегородской области 19 апреля 2021: В доме произошел взрыв газа. Фото: Предоставлено очевидцами

Главным событием сегодняшнего дня остается крупный пожар в многоквартирном доме в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области. Сейчас на месте происшествия работают спасатели и следователи. Начали сою проверку и в областной прокуратуре. Рассказываем, какой могла быть причина пожара в Нижегородской области 19 апреля 2021.

- Прокуратурой Дальнеконстантиновского района по поручению прокуратуры области по факту происшествия в поселке Маргуша организована проверка соблюдения действующего законодательства, - рассказали в ведомстве. – Число пострадавших уточняется.

По данным прокуратуры, перед началом пожара в многоквартирном доме произошел взрыв бытового газа. Известно, что на место происшествия выехал прокурор области Андрей Травкин.

- В 20:43 поступил сигнал о происшествии в жилом доме в селе Маргуша Дальнеконстантиновском района, - ранее рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. - По прибытию установлено, что произошло возгорание на площади 1200 кв.м. и обрушение конструкций здания. Имеется информация о 3 пострадавших. Со слов соседей, в здании находится человек. Проводится эвакуация жильцов.

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