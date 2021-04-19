"Под завалами могут быть люди": Крупный пожар произошел в многоэтажке в Нижегородской области

Крупный пожар произошел в многоэтажке в Нижегородской области. ФОТО: LiveCorr

Вечером 19 апреля крупный пожар произошел в многоквартирном доме в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района Нижегородской области. Сейчас на место происшествия уже выехали спасатели.

- ЧП произошло в трехэтажном жилом доме в Нижегородской области, - рассказали в Единой диспетчерской службе региона.

Сейчас на месте ЧП работают спасатели. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали три человека.

- В 20:43 поступил сигнал о происшествии в жилом доме в селе Маргуша Дальнеконстантиновском района, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. - По прибытию установлено, что произошло возгорание на площади 1200 кв.м. и обрушение конструкций здания. Имеется информация о 3 пострадавших. Со слов соседей, в здании находится человек. Проводится эвакуация жильцов

Сейчас на место происшествия уже отправились следователи и заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов.

- По предварительной информации, под завалами могут находиться люди, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Необходимо оперативно организовать помощь жителям дома, определить места временного размещения и обеспечить вещами первой необходимости.

Как выяснилось, в результате происшествия пострадали три человека.

- Среди пострадавших один получил ожог лица и правого плеча, а также черепно-мозговую травму, второй госпитализирован с переломом позвоночника и ребер в травмоцентр Арзамаса, третий пострадавший – предварительно с переломом позвоночника – госпитализирован в Дальнеконстантиновскую ЦРБ, - рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик Гусейнов. - Состояние остальных оценивают врачи бригад скорой помощи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что происходит на месте пожара в Нижегородской области 19 апреля 2021 года: прямая онлайн-трансляция

Следим за происходящим на месте пожара в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области 19 апреля 2021 года (подробности)

Фото с места крупного пожара в Нижегородской области появились в сети

Публикуем фото с места крупного пожара в Нижегородской области 19 апреля 2021 (подробности)

Видео пожара в селе Маргуша Нижегородской области 19 апреля 2021 появилось в сети

Страшный пожар площадью 1200 квадратных метров бушует в селе Маргуша Нижегородской области 19 апреля 2021 года. Показываем видео с места происшествия (подробности)