14 нижегородцев скончались от коронавируса за сутки

По последним данным на 20 апреля, в Нижегородской области за сутки не справились с коронавирусом 14 жителей. Общее число жертв COVID-19 в регионе теперь – 3 054 человека. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Стоит отметить, что показатели заражения постепенно снижаются. С середины февраля суточное число заболевших не превышает 400 человек, а последнюю неделю — 250. За минувшие сутки выявили 183 заражённых.

Напомним, 11 апреля в Нижегородскую область поступило ещё 30 тысяч доз вакцины от COVID-19. В общей сложности запасы вакцины в регионе сейчас содержат около 230 тысяч доз. Чуть раньше, 8 апреля, в регион пришло свыше 6 тысяч доз вакцины "ЭпиВакКорона".

13 апреля в ТРЦ "Седьмое небо" открылся пункт вакцинации. А вчера, 19 апреля, аналогичный кабинет прививания открыли в ТРК "Небо". Ранее мы сообщали, что сделать прививку можно будет в четырёх ТЦ Нижнего Новгорода.

Также решено, что выпускные в Нижегородской области в 2021 году пройдут с соблюдением COVID-ограничений.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!