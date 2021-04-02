Пункты вакцинации от коронавируса откроются в четырех ТЦ Нижнего Новгорода

В апреле 2021 года в четырех торговых центрах Нижнего Новгорода откроются пункты вакцинации от коронавируса. Информацию об этом «Комсомолке» подтвердили в региональном минздраве.

- Сделать прививку нижегородцы смогут в четырех торговых центрах: «Муравей» на проспекте Ленина, «Небо», «Седьмое небо» и «Мега», - рассказали в министерстве здравоохранения Нижегородской области. – Сделать там прививку смогут все желающие, без предварительной записи.

По данным Минздрава, проведение вакцинации там было согласовано с Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области. Однако прежде чем сделать прививку, нижегородцам предстоит пройти медицинский осмотр.

- Перед прививкой врач обязательно проводит осмотр с термометрией, пульсоксиметрией, измерением артериального давления и частоты пульса, - рассказали в региональном минздраве. - После этого человек должен подписать согласие на прививку. После вакцинации около получаса пациент должен находиться под наблюдение врача.

Кстати, уже 1 и 2 апреля нижегородцы смогут сделать прививку от коронавируса в ТЦ «Мега» в период с 17:00 до 20:00.

- Сразу после прививки нижегородцев проинформируют о проведении второго этапа вакцинации, - рассказали в ведомстве. – Второй укол они смогут сделать как в поликлинике по месту жительства, так и на базе ТРЦ.