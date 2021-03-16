Коллективный иммунитет к СOVID-19 в Нижегородской области должен достичь 60% к маю

К маю этого года коллективный иммунитет к COVID-19 в Нижегородской области должен достичь 60%. На текущий момент уже 21% нижегородцев имеет иммунитет к вирусу. Об этом сообщил нижегородский замгубернатора и министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в прямом эфире Instagram, который они провели совместно с nnstrategy 4 марта.

Министр отметил, что необходимо набрать ещё 40% до благоприятной отметки. Нужное число жителей с иммунитетом может набраться и естественным путём, и проведением добровольной вакцинации.

Процесс вакцинации населения в регионе Мелик-Гусейнов оценил на "твёрдую четвёрку":

— Нам удалось выстроить процесс прививания от коронавируса. На территории региона уже открыт 101 пункт вакцинации. Этот рубеж мы планировали достигнуть к маю текущего года, но справились гораздо раньше, — рассказал замгубернатора. — Это был очень сложный процесс. Требовалось закупить оборудование, врачам необходимо было пройти обучение, научиться заполнять специальный регистр вакцинированных, обучиться взаимодействию с вакцинируемыми.

Также по данным от 4 марта, в Нижегородском регионе привито порядка 110 тысяч человек. Давид Мелик-Гусейнов подчеркнул, что доверие к вакцине от коронавируса существенно возросло.

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