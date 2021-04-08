Около 70% нижегородцев планируется привить от коронавируса к лету 2021 года

Около 70% жителей Нижнего Новгорода и Нижегородской области планируется привить от коронавируса к лету 2021 года. Об этом в ходе пресс-конференции в четверг, 8 апреля 2021 года, сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова.

Наталья Садыкова отметила, что вакцинация от коронавируса в Нижегородской области идет активнее, чем в среднем по России. К апрелю 2021 года регион получил уже 230 тысяч доз вакцины. Около 171 тысячи человек уже сделали хотя бы одну прививку, а 117 тысяч жителей региона получили уже обе дозы вакцины. Основной вакциной в Нижегородской области по-прежнему остается «Спутник V».

- Пока не будет достигнут коллективный иммунитет, вакцинация не освобождает человека от соблюдения всех мер безопасности. По-прежнему необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить маски, - напомнила Наталья Садыкова.