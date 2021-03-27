9 нижегородцев скончались за сутки от коронавируса

По последним данным на 27 марта, в Нижегородской области за сутки не справились с коронавирусом 9 жителей. Общее число жертв COVID-19 в регионе теперь – 2 801 человек. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Стоит отметить, что показатели заражения постепенно снижаются. С середины февраля суточное число заболевших не превышает 400 человек. За минувшие сутки их стало на 328 жителей больше.

Улучшение ситуации подтверждает и тот факт, что режим обязательной самоизоляции для нижегородцев старше 65 лет отменят с 1 апреля. Льготные проездные пенсионеров с началом апреля также возобновят своё действие.

Также напомним, что в ночь с 22 на 23 марта в Нижегородский регион поступила новая партия вакцины от коронавируса. Давид Мелик-Гусейнов лично контролировал отгрузку 18,6 тысячи доз вакцины. А также региональный министр здравоохранения заявил, что в ближайшее время ожидаются ещё две поставки.

Ранее Мелик-Гусейнов сообщал, что необходимых 60% коллективного иммунитета к ковиду планируется достичь к маю этого года.

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