18,6 тысячи доз вакцины от COVID-19 поступило в Нижегородскую область 23 марта. ФОТО: https://www.instagram.com/p/CMwTtxTpkKT/

Прошедшей ночью в Нижегородскую область поступила очередная партия вакцины от вируса COVID-19. Как сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов, отгружено было 18,6 тысячи доз на централизованный склад в Нижнем Новгороде. Давид Валерьевич контролировал этот процесс лично.

— В сжатые сроки вся поставленная вакцина пройдёт обязательную маркировку, и уже сегодня, во второй половине дня, препарат начнёт поступать в лечебные организации области, — пишет в своём Instagram министр. — Дал поручение главным врачам лечебных организаций области провести работу по приоритетной организации вакцинации тех, кто записался в более ранние сроки. В том числе, если запись была на электронных порталах государственных услуг или Минздрава Нижегородской области.

А также Мелик-Гусейнов известил, что ещё несколько партий вакцин поступит в Нижегородский регион в ближайшее время:

— Сегодня будет авиадоставка ещё 12,5 тысячи доз двух компонентов. В ближайшие 10 дней поступит ещё порядка 45 тысяч доз.

Министр рекомендует обращаться в колл-центры или к главным врачам больниц и поликлиник, если у нижегородцев имеются какие-либо вопросы о вакцинации. Давид Валерьевич в том числе отвечает на вопросы, поступившие ему лично в соцсетях.

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