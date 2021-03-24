Льготные проездные для нижегородцев старше 65 лет разблокируют 1 апреля

Действие льготных проездных для нижегородцев старше 65 лет возобновится с 1 апреля 2021 года. Сегодня губернатор Нижегородского региона Глеб Никитин подписал постановление, предусматривающее возобновление льготного проезда на общественном транспорте для пенсионеров. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Глава региона отметил, что принятое решение связано с запланированной отменой режима обязательной самоизоляции для жителей в возрасте 65+, о которой мы рассказывали чуть раньше.

– Мне хотелось бы обратиться к пожилым жителям региона с просьбой максимально ответственно относиться к своему здоровью. Не стоит без необходимости пользоваться общественным транспортом. Если всё же без этого не обойтись, то лучше выбирать для поездок межпиковые часы, – добавил губернатор.

Региональный Минтранс напомнил, что неиспользованные поездки, которые сохранились у пользователя карты на момент приостановки её действия, можно будет использовать для оплаты проезда теперь.

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