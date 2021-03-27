У 328 нижегородцев диагностировали коронавирус

По последним данным на 27 марта, за сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом 328 жителей. Общее число больных с диагнозом COVID-19 в регионе составило 106 315 человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

К хорошим новостям: 381 нижегородец поборол болезнь за последние сутки. Показатели выздоравления последний месяц устойчивые. Суммарно 100 104 жителя региона излечились от COVID-19 полностью от начала пандемии.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Стоит отметить, что показатели заболеваемости постепенно снижаются. С середины февраля суточное число заражённых не превышает 400 человек.

Улучшение ситуации подтверждает и тот факт, что режим обязательной самоизоляции для нижегородцев старше 65 лет отменят с 1 апреля. Льготные проездные пенсионеров с началом апреля также возобновят своё действие.

Напомним, что в ночь с 22 на 23 марта в Нижегородский регион поступила новая партия вакцины от коронавируса. Давид Мелик-Гусейнов лично контролировал отгрузку 18,6 тысячи доз вакцины. А также региональный министр здравоохранения заявил, что в ближайшее время ожидаются ещё две поставки.

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