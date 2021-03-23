12 нижегородцев скончались от коронавируса за сутки

По последним данным на 23 марта, в Нижегородской области за сутки не справились с коронавирусом 12 жителей. Общее число жертв COVID-19 в регионе теперь – 2 758 человек. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. За минувшие сутки заражённых стало на 335 человек больше. При этом в 21 районе региона новых больных не выявили вовсе. С середины февраля суточное число заражённых не превышает 400 человек.
Напомним, новая партия вакцины от коронавируса поступила в Нижегородскую область вчера, 22 марта. Прежде нижегородцы массово жаловались на нехватку вакцины для всех желающих привиться.
Также в региона стартовала программа комплексной реабилитации переболевших ковидом. На реабилитацию будут отправлять тех, кому она необходима по медицинским показаниям.
Решение о проведении выпускных в этом году в Нижегородской области пока не принято. Решаться вопрос будет совместно с санитарными врачами.
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