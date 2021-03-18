Решение о проведения выпускных в Нижегородской области пока не принято. Фото: Евгения ГУСЕВА

Решение о формате проведения выпускных в Нижегородской области в 2021 году еще не принято – это касается как школ, так и детских садов. Разрешат ли родителям присутствовать на празднике, тоже пока не известно. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем Instagram.

«Речь о мае месяце, даже о конце мая. Будем отталкиваться от эпидемиологической обстановки ближе к делу и решения принимать вместе с санитарными врачами. Очень хотел бы, чтобы ситуация позволила нам принять позитивное решение», - отметил Глеб Никитин.

Напомним, в 2020 году из-за пандемии коронавируса в Нижегородской области выпускники школ и детских садов остались без праздника. Торжественные мероприятия прошли в онлайн-формате.