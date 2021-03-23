В 21 районе Нижегородской области не выявили новых больных коронавирусом

За прошедшие сутки в 21 районе Нижегородской области не обнаружили новых случаев заражения коронавирусом. Тем временем 98 578 жителей региона, у которых прежде был подтверждён диагноз COVID-19, уже здоровы.

– По последней информации на 23 марта, общее число заражённых коронавирусом в Нижегородской области составило 105 002 человека. Из которых 46 153 проживают в областном центре, а оставшиеся 58 849 – в районах и городских округах региона, – рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. – В частности, коронавирус зафиксирован у 8 338 жителей Дзержинска, у 5 260 – в г.о.г. Бор, у 2 817 – в Павловском районе, у 2 729 – в Балахнинском районе, у 2 647 – в Выксунском районе, у 2 318 – в Городецком районе и у 2 296 – в Богородском районе.

Ранее мы сообщали, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил муниципалитетам мобилизоваться для борьбы с эпидемией и усилить работу муниципальных оперативных штабов.

Напомним, нижегородские ночные клубы должны заработать только на третьем этапе снятия ограничений.

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