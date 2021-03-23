У 335 нижегородцев диагностировали коронавирус

По последним данным на 23 марта, за сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом 335 жителей. Общее число больных с диагнозом COVID-19 в регионе составило 105 002 человека. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

К хорошим новостям: 389 нижегородцев побороли болезнь за последние сутки. Показатели выздоравления устойчивые. Суммарно 98 578 жителей региона излечились от COVID-19 полностью от начала пандемии.

По последним данным Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, на сегодня для лечения больных с пневмонией и ОРВИ в медучреждениях региона предусмотрено 3 549 коек. Порядка 2,5 тысячи из них обеспечены кислородом, аппаратами ИВЛ – 567. Более 17% областного коечного фонда для лечения подобных больных свободно. Напомним, что коечный фонд перепрофилируется поэтапно – в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Свыше 2,5 тысячи человек сейчас лечится амбулаторно. То есть их болезнь протекает в лёгкой форме или бессимптомно. Другие, их порядка 2,3 тысячи, госпитализированы. 12 человек поместили в обсерваторы.

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