Новая партия вакцины от COVID-19 поступит в Нижний Новгород уже 22 марта

Уже в понедельник, 22 марта, в Нижний Новгород должна прибыть новая партия вакцины от COVID-19. Об этом заместитель губернатора и министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил на своей личной странице в Instagram.

О том, что скоро ожидается поставка препарата «КовиВак», стало известно после того, как местные жители поинтересовались, почему в городе не хватает вакцин.

- Ждём новую поставку с федерального уровня, - отметил министр.

Напомним, что сейчас в Нижнем Новгороде и области продолжается прививочная капания от COVID-19. В первую волну бесплатной и добровольной вакцинации прививки сделали медработникам, педагогам, соцработникам и волонтерам. В настоящее время идет запись и вакцинация остальных жителей.

Однако нельзя не отметить, что от раза к разу у нижегородцев возникают жалобы то на нехватку самой вакцины, то на её долгое ожидание.

Ранее свой опыт участия в вакцинации горожане описывали на странице регионального минздрава в Instagram.

- Записался на сайте в январе… телефон раскалился прям от звонков с предложением вакцинироваться. Никто не звонит, - сообщил nikonov81.

- Я записалась на прививку аж 2 марта в 33-й поликлинике. На 12 марта. Звонок из поликлиники и сообщили, что вакцин нет… ждите… жду…, - написала kasatkina_1966.

- Через Госуслуги сама лично записала свекровь на вакцинацию, заранее, больше недели назад, на 17 марта, в 33-ю больницу. Сегодня ей позвонили и сказали, что вакцинация завтра не состоится ввиду отсутствия вакцины, - подчеркнула el.eonora9826.

В свою очередь, специалисты министерства здравоохранения отметили, что для обращений по вопросам организации иммунопрофилактики следует звонить по телефону 437-87-10. «Горячая линия» доступна с 8:00 до 17:00 с понедельника по пятницу.

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