Программа комплексной реабилитации переболевших COVID стартовала в Нижегородской области.
Фото: Александр ГЛУЗ
В Нижегородской области запустили программу комплексной медицинской реабилитации для людей, переболевших COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram.
По его словам, на реабилитацию будут отправлять тех пациентов, которым она необходима по медицинским показаниям. Организацией будут заниматься минздрав совместно с профильными лечебными учреждениями.
«Опираемся на рекомендации Минздрава России и мировую практику. Во многом начинаем с нуля. Но уверен, что эту дорогу осилит только идущий», - заключил Давид Мелик-Гусейнов.
Напомним, заболеваемость коронавирусной инфекцией в Нижегородской области постепенно снижается. Так, за минувшие сутки было выявлено 352 новых случая заболевания.