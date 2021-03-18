Программа комплексной реабилитации переболевших COVID стартовала в Нижегородской области. Фото: Александр ГЛУЗ

В Нижегородской области запустили программу комплексной медицинской реабилитации для людей, переболевших COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram.

По его словам, на реабилитацию будут отправлять тех пациентов, которым она необходима по медицинским показаниям. Организацией будут заниматься минздрав совместно с профильными лечебными учреждениями.

«Опираемся на рекомендации Минздрава России и мировую практику. Во многом начинаем с нуля. Но уверен, что эту дорогу осилит только идущий», - заключил Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, заболеваемость коронавирусной инфекцией в Нижегородской области постепенно снижается. Так, за минувшие сутки было выявлено 352 новых случая заболевания.