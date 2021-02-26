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Три человека госпитализированы после взрыва на Мещере

Поиски еще одного человека продолжаются
Ирина ШВЫРКАЕВАИрина ШВЫРКАЕВА
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Три человека госпитализированы после взрыва на Мещере.

Три человека госпитализированы после взрыва на Мещере.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Три человека доставлены в больницу после взрыва в кафе на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде. Продолжаются поиски еще одной женщины под завалами. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

По его словам, два человека получили раны от осколков стекла, еще одна девушка – ее достали из-под завалов – получила термические ожоги. Ее на скорой увезли в Приволжский исследовательский медицинский университет.

Взрыв в кафе «Самурай», пристроенном к 12-этажному жилому дому на Мещерском бульваре, произошел в пятницу в 9 утра. Момент взрыва попал на камеру городского наблюдения.

Сейчас на месте ЧП работают 300 специалистов спецслужб, ведутся аварийно-спасательные работы.

Взрывной волной повыбивало окна на нижних этажах дома, повреждено более 100 оконных проемов. Власти Нижнего Новгорода пообещали оказать всестороннюю помощь пострадавшим – как медицинскую, так и материальную.

Из дома эвакуировали 68 человек – все они находятся в пункте временного размещения на базе школы №41. С ними работают психологи МЧС.

«Комсомолка» ведет онлайн-трансляцию с места событий.

ЧПВзрыв газа в Нижнем Новгороде 26 февраля 2021