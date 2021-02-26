Что происходит на месте взрыва газа в Нижнем Новгороде 26 февраля 2021: прямая онлайн-трансляция

Взрыв газа в Нижнем Новгороде 26 февраля 2021: прямая онлайн-трансляция с места событий Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Утро 26 февраля в Нижнем Новгороде началось с весьма неприятных событий – на цокольном этаже девятиэтажного дома на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде произошел взрыв бытового газа. Ведем прямую онлайн-трансляцию с места взрыва газа на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде 26 февраля 2021.

- На место происшествия сейчас направлена оперативная группа ГУ МЧС России по Нижегородской области, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. - Дальнейшая информация уточняется.

По предварительным данным, пострадавших в результате взрыва нет. Сейчас началась эвакуация жителей многоэтажного дома.

- Сам взрыв произошел не в доме, а в пристрое, - рассказал «Комсомолке» источник в специальных службах. – Помимо кафе, там находится стоматология. Сейчас ведется эвакуация. Одного мужчину из этого пристроя забрала скорая помощь.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» следит за развитием событий.