Нижегородку с ожогами и ссадинами извлекли из-под завалов на месте взрыва в Нижнем Новгороде. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Из-под завалов на месте взрыва на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде достали женщину. К счастью, она жива. С многочисленными ссадинами и ожогами она доставлена в ожоговый центр ПИМУ.

- Ведутся поиски второй женщины под завалами, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – Ранее в больницу был доставлен пострадавший мужчина 1979 года рождения.

Напомним, взрыв произошел в 12-этажном доме на Мещерском бульваре, где располагался суши-бар и стоматологическая клиника. В результате происшествия пострадали три человека. Сразу после взрыва в здании начался пожар. Из дома были эвакуированы 68 человек, в том числе шесть детей. Сейчас все они находятся в пункте временного размещения, расположенном в соседней школе. С ними работают психологи МЧС.

- В этот момент я как раз была на остановке, - рассказали «Комсомолке» очевидцы происшествия. – Вдруг раздался грохот – и все полетело. Разметало тут весь первый этаж. Очень страшно!