Более 100 оконных проемов повреждено в доме на Мещере, где прогремел взрыв

Более ста оконных проемов повреждено в доме на Мещерском бульваре, где утром 26 февраля прогремел взрыв. Выбило стекла на нижних этажах, сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.

68 жильцов дома эвакуировали в пункт временного размещения, развернутый на базе школы №41. Сейчас людьми работают психологи МЧС. О причинах произошедшего говорить пока рано: дом, в пристрое которого произошел взрыв, не газифицирован.

Взрыв прогремел в пристрое к дому №2/3 на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде в пятницу в 9 утра. В результате полностью разрушилось суши-кафе «Самурай», расположенное в этом здании.

По предварительной информации, пострадали два человека. Сейчас спасателями предпринимаются действия по спасению из-под завалов женщины, которая была обнаружена ранее. Также ведутся поиски еще одной женщины.

"Комсомолка" ведет онлайн-трансляцию с места событий.