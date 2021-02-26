Момент взрыва в Нижнем Новгороде 26 февраля 2021 года попал на видео

Момент взрыва в Нижнем Новгороде 26 февраля 2021 попал на видео. ЧП зафиксировала камера городского видеонаблюдения, установленная над дорогой на Мещерском бульваре.

На кадрах видно вспышку, после которой мгновенно все на ближайшую сотню метров заволакивает черным дымом. Стена дыма встает и на дороге, по которой едут машины и троллейбус. Ошарашенные прохожие на противоположной улице останавливаются.

Мощный взрыв прогремел в кафе "Самурай", пристроенном к 12-этажному дому на Мещерском бульваре, утром 26 февраля. В результате пристрой полностью разрушился, под завалами оказались два человека.

Из дома эвакуировали 68 жильцов, сейчас все они находятся в пункте временного размещения, развернутом в школе №41. С людьми работают психологи.

Власти Нижнего Новгорода заявили, что окажут всестороннюю помощь пострадавшим от взрыва на Мещере.

"Комсомолка" ведет онлайн-трансляцию с места событий.