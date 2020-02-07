Суд продлил срок ареста подозреваемому в смертельном ДТП на улице Горького

7 Февр. 2020 2020-02-07T11:09:44+03:00

В аварии, произошедшей в конце 2019 года, пострадали девять детей

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43-летнему Виктору Пильганову, подозреваемому в смертельном ДТП на улице Горького в Нижнем Новгороде, продлили срок ареста. Об этом «Комсомольской правде» сообщили в пресс-службе Московского районного суда.

Напомним, вечером 7 декабря 2020 года в центре приволжской столицы произошла жутка авария. После массового ДТП одна из машин вылетела на тротуар, на котором находилась группа девятиклассников вместе с сопровождающими. Они шли на представление в Театр юного зрителя. В результате автокатастрофы девять детей и двое взрослых были госпитализированы. Мама одной из учениц скончалась в реанимации от полученных травм.

Сообщалось, что, по предварительным данным, виновником аварии является сын бывшего генерал-майора юстиции Александра Пильганова. Мужчина отказался от освидетельствования на состояние алкогольное опьянения. Известно, что ранее мужчина уже был лишен водительских прав за управление авто в нетрезвом виде. Утром 8 декабря стало известно, что предполагаемый виновник смертельного ДТП задержан. А 9 декабря Московский суд арестовал Виктора Пильганова до 6 февраля 2020 года. Однако срок ареста решили продлить.

- Подозреваемый в ДТП на улице Горького остается под арестом еще на три месяца, то есть до 6 мая, - уточнил собеседник в беседе с «Комсомолкой».

ИСТОЧНИК KP.RU