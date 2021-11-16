Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 16 ноября 2021 года: Вакцина «Спутник Лайт» поступила в Нижегородскую область Фото: "КП" Архив

По данным на 01:00 16 ноября 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 203 065 человек. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 779 новых случаев заражения.

Также, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 177 746 жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки составило 476 человек.

К сожалению, за последние сутки сорок человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 8 304 человека.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области на 16 ноября Фото: Яндекс

Сейчас наибольшее количество заболевших covid-19 в регионе после Нижнего Новгорода по-прежнему находится в г. Дзержинск (18 394) и г. Бор (10 041), а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском (352) и Спасском районах (400). Районом Нижнего Новгорода с наибольшим количеством зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией является Автозаводский (18 998), за прошедшие сутки там выявили 61 новый случай.

Нижегородская область сейчас все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (3 789 новых случаев), Санкт-Петербург (2 968 новых случаев) и Московская область (2 666 новых случаев).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вакцина «Спутник Лайт» поступила в Нижегородскую область 15 ноября

Данный препарат используют для ревакцинации, для первичной вакцинации рекомендуют двухкомпонентный "Спутник V" (подробнее)

QR-коды в Нижегородской области отменят при улучшении эпидемиологической обстановки

На вопросы нижегородцев ответило правительство Нижегородской области (подробнее)

Около 20 нижегородцев ежедневно обслуживает амбулаторный центр COVID-19

У 95% обратившихся диагностировали коронавирусную инфекцию (подробнее)

122 вакцинированных от COVID-19 нижегородца проходят лечение в стационаре

В настоящее время в больницах находятся более 6 тысяч больных коронавирусом (подробнее)

Вакансия контролера QR-кодов появилась в Нижнем Новгороде

Работник должен быть обязательно с сертификатом о вакцинации (подробнее)