Около 20 нижегородцев ежедневно обслуживает амбулаторный центр COVID-19

Центр амбулаторной помощи пациентам с COVID-19 открылся на базе Диагностического центра в Нижнем Новгороде. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

«Красная» поликлиника для помощи пациентам с COVID-19, работающая на базе диагностического центра, ежедневно обслуживает около 20 нижегородцев. Такими данными поделились в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

- Новая коронавирусная инфекция была диагностирована у 95% обратившихся, у всех пациентов заболевание протекало преимущественно в легкой степени, - рассказали сотрудники центра.

Однако было несколько нижегородцев с тяжелым течением заболевания, их всех направили в ковидный госпиталь. Были и случаи, когда пациентов отправляли в однодневный стационар для снятия интоксикации.

- Это делается в том случае, если обнаружена пневмония до 15 процентов и лейкопения, - отметилив диагностическом центре.

Известно, что максимальное число обратившихся за помощью при COVID-19 пришлось на 20 октября, тогда к врачам обратились 26 человек.

Напомним, что центр амбулаторной помощи пациентам с COVID-на открылся 15 октября 2021 года. Сюда территориальная поликлиника направляет пациентов, оформивших первичный вызов врача на дом по телефону.

«Красная» зона полностью отделена и обособлена. На работу «зеленой» зоны Диагностического центра это никак не повлияет.

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