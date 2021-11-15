Вакцина «Спутник Лайт» поступила в Нижегородскую область 15 ноября

Вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» поступила в медицинские учреждения Нижегородской области. Об этом сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram.

- Более 112 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» поступило в Нижегородскую область, - написал министр.

Давид Мелик-Гусейнов также уточнил, что ее уже начали развозить по пунктам вакцинации.

«Спутник Лайт» - «облегченная» однокомпонентная вакцина, которая построена на аденовирусе 26-го типа. Для выработки иммунитета достаточно одной прививки. При использовании «Спутник Лайт» иммунитет начинает формироваться через неделю и дойдет до максимальных показателей через 3 - 4 недели после вакцинации.

Отметим, что поставки «КовиВак» в Нижегородскую область в ближайшее время не ожидаются.

Напомним, что по словам министра здравоохранения региона, многие нижегородцы стремятся вакцинироваться «Спутником лайт», чтобы пройти вакцинацию как можно скорее и получить QR-код - это не является правильным.

- Вакцин хватает, если рационально подходить к процессу вакцинации. По тем рекомендациям, которые мы получаем от федерального Минздрава, «Спутник лайт» используется для повторной вакцинации, когда человек уже в прошлом был вакцинирован. А если он болел и у него есть антитела, то для вакцинации в этом случае используется «Спутник V», который даст очень хороший иммунный ответ, - отметил Давид Мелик-Гусейнов.