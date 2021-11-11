122 вакцинированных от COVID-19 нижегородца проходят лечение в стационаре

Более 6 тысяч больных ковидом нижегородцев остаются в больницах Фото: Олег Укладов

состоянию на 11 ноября. Такие данные опубликовал в своем Instagram заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Также он заметил, что 122 человека, получающих медицинскую помощь в условиях стационара, прошли полный курс вакцинации от коронавируса. В целом же в регионе вакцинировались 1370255 человек.

- Лечение пациента, который не прошел вакцинацию от ковида, обходится в 14 раз дороже, чем вакцинированного. Средняя стоимость лечения одного тяжелобольного пациента - 132 тысячи рублей, - добавил министр.

Напомним, в регионе не выявлено ни одного летального исхода, возникшего в результате вакцинации.