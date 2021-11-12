QR-коды в Нижегородской области отменят при улучшении эпидемиологической обстановки

Нижегородские власти могут отменить QR-коды в регионе при улучшении эпидемиологической обстановки. Об этом сообщили представители регионального правительства, отвечая на вопросы нижегородцев в Instagram.

- Подскажите, пожалуйста, когда отменят куар коды? — задала вопрос жительница Нижегородской области @lyamina.nata правительству.

На что официальные представители правительства Нижегородской области ответили сжато: необходимо дождаться улучшения эпидемиологической обстановки.

Напомним, что в Нижнем Новгороде появилась вакансия контролера QR-кодов.

Как следует из объявления, вся суть работы контролера сводится к проверке кодов у посетителей рынка. Работодатель обещает нормированный рабочий день с 9 до 17 часов и возможность составить индивидуальный график смен. Оплата – 1000 рублей за смену.

А нижегородские непродовольственные магазины, стоящие вне торговых центров, могут пускать посетителей без проверки QR-кода. Исключение для этого послабления составляют мебельные центры.