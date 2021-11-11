Вакансия контролера QR-кодов появилась в Нижнем Новгороде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На рынке труда Нижнего Новгорода появилась новая необычная вакансия – контролер QR-кодов. Такой сотрудник тредуется на радиорынок «Герц» в Верхних Печёрах. Объявление размещено на сайте «Авито».

Как следует из объявления, вся суть работы контролера сводится к проверке кодов у посетителей рынка. Работодатель обещает нормированный рабочий день с 9 до 17 часов и возможность составить индивидуальный график смен. Оплата – 1000 рублей за смену.

Никаких ограничений по возрасту, образованию, отсутствию судимости или наличию удостоверения частного охранника работодатель не предъявляет. Главное требование – наличие сертификата о вакцинации от коронавируса.

Напомним, QR-коды были введены в Нижегородской области указом губернатора 22 октября. Согласно новым правилам, вход в торговые центры и ряд других учреждений осуществляется только при наличии кода, подтверждающего пройденную вакцинацию. Также Глеб Никитин накануне подтвердил, что вместе с QR-кодом необходимо показывать охранникам паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.