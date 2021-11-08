Хозяйка «лошадиного концлагеря» в Нижегородской области отделалась условным сроком

Этой лошади уже нет в живых. Фото: соцсети

Громкая история об издевательствах над животными в Нижегородской области, наконец, получила свое логическое завершение. Суд вынес приговор Екатерине Шуваловой, которая организовала «приют» для лошадей, где морила их голодом и содержала в ненадлежащих условиях. Женщина отделалась условным сроком, хотя могла получить до пяти лет лишения свободы.

Лошадиное гетто

В феврале прошлого года в промзоне Дзержинска волонтеры обнаружили настоящее гетто для животных – хлипкую неотапливаемую деревянную постройку с дырявыми стенами и кровлей.

В таких помещениях содержали лошадей. Фото: соцсети

В нем содержались несколько лошадей, находившихся в собственности женщины - Буран (Каскадер), Монтик, Роща, Априэль, Лада, Лейла, Захар и жеребенок от Весты. Вместо корма животным давали гнилой картофель, промерзшую морковь и подобные пищевые отходы. Сами животные выглядели вялыми, их шерсть была грязной, свалявшейся. После того, как новости о горе-конюшне распространились в сети, хозяева увели двоих лошадей и пони в неизвестном направлении.

Лошадей увели в неизвестном направлении. Фото: Елена ЛАЗАРЕВА

Волонтеры, несмотря на сильный холод, трое суток искали их в ближайшем лесу, однако наткнулись на трупы других лошадей, сброшенные в яму и прикрытые хвоей. Предположительно, эти лошади тоже принадлежали Екатерине. Пропавших лошадей позднее тоже нашли, причем живыми, но их уже успели продать на скотобойню.

«Не истязала, а спасала от бойни»

Как рассказали «Комсомолке» волонтеры, на самом деле, женщина преследовала благие цели – спасти лошадок от бойни. Она их выкупала у тех владельцев, которые по какой-то причине не могли их держать у себя. Вероятно, женщина не до конца понимала, что своими действиями едва ли делает им лучше. Да, лошади не попадали под нож, но страдали от холода, голода, антисанитарии. И ладно бы только это. На изнеможденных кобылах и пони женщина умудрялась зарабатывать. Хотя сама она утверждала, что лошади работ только летом, на участке были обнаружены сани. Коллеги по бизнесу замечали измотанное состояние лошадей Екатерины. Странным было и то, что лошади постоянно менялись.

Как считает ветврач ныне расформированной конной полиции Дзержинска Елена Елизарова, такие условия, конечно же, нельзя назвать подходящими.

Санитарные условия были далеки от идеальных. Фото: соцсети

- Как человек, могу сказать, что Лейла – самая добрая, безответная, спокойная лошадка из всех, что были у Шуваловой. Она ей принесла столько денег, что Лейлу нужно было кормить с золотого блюда, а не морить голодом, - заметила она.

Интересно, что Екатерина не новичок в этом деле и разводит лошадей уже давно. В 2011 году в рамках проведения мероприятий по устранению очага африканской чумы, конюшню Шуваловой и 6 ее лошадей сожгли. Женщина обращалась в прокуратуру, рассказывала о своей проблеме на ток-шоу и уверяла, что ее лошади были привиты, здоровы, а одна даже участвовала в скачках. После увиденного вопросов остается больше, чем ответов.

За гибель лошади дали условный срок

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Расследование длилось около года и только в апреле 2021 года начались судебные тяжбы. На первое заседание не явились свидетели, поэтому оно было перенесено. Наконец, в ноябре стало известно, что женщину признали виновной в содеянном.

- В суде установлено, что подсудимая, являясь владелицей лошадей, содержала их в непригодном для проживания помещении, не обеспечивала их полноценное кормление и не оказывала своевременную ветеринарную помощь, что привело к гибели лошади и причинении увечий другим животным, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По решению суда женщина получила 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года. Приговор еще не вступил в законную силу.