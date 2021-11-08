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Происшествия8 ноября 2021 13:40

Хозяйка «лошадиного концлагеря» в Нижегородской области отделалась условным сроком

Женщину признали виновной в гибели лишь одной из лошадей
Мария СОРОКИНА
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Этой лошади уже нет в живых.

Этой лошади уже нет в живых.

Фото: соцсети

Громкая история об издевательствах над животными в Нижегородской области, наконец, получила свое логическое завершение. Суд вынес приговор Екатерине Шуваловой, которая организовала «приют» для лошадей, где морила их голодом и содержала в ненадлежащих условиях. Женщина отделалась условным сроком, хотя могла получить до пяти лет лишения свободы.

Лошадиное гетто

В феврале прошлого года в промзоне Дзержинска волонтеры обнаружили настоящее гетто для животных – хлипкую неотапливаемую деревянную постройку с дырявыми стенами и кровлей.

В таких помещениях содержали лошадей.

В таких помещениях содержали лошадей.

Фото: соцсети

В нем содержались несколько лошадей, находившихся в собственности женщины - Буран (Каскадер), Монтик, Роща, Априэль, Лада, Лейла, Захар и жеребенок от Весты. Вместо корма животным давали гнилой картофель, промерзшую морковь и подобные пищевые отходы. Сами животные выглядели вялыми, их шерсть была грязной, свалявшейся. После того, как новости о горе-конюшне распространились в сети, хозяева увели двоих лошадей и пони в неизвестном направлении.

Лошадей увели в неизвестном направлении.

Лошадей увели в неизвестном направлении.

Фото: Елена ЛАЗАРЕВА

Волонтеры, несмотря на сильный холод, трое суток искали их в ближайшем лесу, однако наткнулись на трупы других лошадей, сброшенные в яму и прикрытые хвоей. Предположительно, эти лошади тоже принадлежали Екатерине. Пропавших лошадей позднее тоже нашли, причем живыми, но их уже успели продать на скотобойню.

«Не истязала, а спасала от бойни»

Как рассказали «Комсомолке» волонтеры, на самом деле, женщина преследовала благие цели – спасти лошадок от бойни. Она их выкупала у тех владельцев, которые по какой-то причине не могли их держать у себя. Вероятно, женщина не до конца понимала, что своими действиями едва ли делает им лучше. Да, лошади не попадали под нож, но страдали от холода, голода, антисанитарии. И ладно бы только это. На изнеможденных кобылах и пони женщина умудрялась зарабатывать. Хотя сама она утверждала, что лошади работ только летом, на участке были обнаружены сани. Коллеги по бизнесу замечали измотанное состояние лошадей Екатерины. Странным было и то, что лошади постоянно менялись.

Как считает ветврач ныне расформированной конной полиции Дзержинска Елена Елизарова, такие условия, конечно же, нельзя назвать подходящими.

Санитарные условия были далеки от идеальных.

Санитарные условия были далеки от идеальных.

Фото: соцсети

- Как человек, могу сказать, что Лейла – самая добрая, безответная, спокойная лошадка из всех, что были у Шуваловой. Она ей принесла столько денег, что Лейлу нужно было кормить с золотого блюда, а не морить голодом, - заметила она.

Интересно, что Екатерина не новичок в этом деле и разводит лошадей уже давно. В 2011 году в рамках проведения мероприятий по устранению очага африканской чумы, конюшню Шуваловой и 6 ее лошадей сожгли. Женщина обращалась в прокуратуру, рассказывала о своей проблеме на ток-шоу и уверяла, что ее лошади были привиты, здоровы, а одна даже участвовала в скачках. После увиденного вопросов остается больше, чем ответов.

За гибель лошади дали условный срок

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Расследование длилось около года и только в апреле 2021 года начались судебные тяжбы. На первое заседание не явились свидетели, поэтому оно было перенесено. Наконец, в ноябре стало известно, что женщину признали виновной в содеянном.

- В суде установлено, что подсудимая, являясь владелицей лошадей, содержала их в непригодном для проживания помещении, не обеспечивала их полноценное кормление и не оказывала своевременную ветеринарную помощь, что привело к гибели лошади и причинении увечий другим животным, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По решению суда женщина получила 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года. Приговор еще не вступил в законную силу.

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