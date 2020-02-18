«Спасти от бойни, чтобы заморить голодом»: В Дзержинске волонтеры нашли концлагерь для лошадей

В промзоне Дзержинска волонтеры обнаружили настоящее гетто для животных. Хлипкое деревянное строение с дырявой крышей завалено метровым слоем мусора и навоза, половина стены разобрана, и в дыры задувает пронизывающий ветер, сливается грязь с дороги, с крыши ручьями течет талая вода. Внутри этой, условно говоря, «конюшни» - две лошади и маленький пони.

Такие стены не защищают от снега, ветра и грязи.Фото: Елена ЛАЗАРЕВА

Рядом – свалка корма, а точнее, гнилого картофеля и мерзлой моркови. Лошади истощены, шерсть покрыта слоем грязи. На появление волонтеров и журналистов бедолаги реагируют, но вяло – сил нет. Уныло бродят внутри своего жуткого «дома», иногда бьют копытами в стены. Здоровая и сильная лошадь разнесла бы эту хибару в щепки, но «здоровые и сильные» - не про этих изнуренных, несчастных, заморенных голодом и больных животных.

Бизнес на костях

В Дзержинске, как и в любом другом крупном городе, на праздниках работают «извозчики» - хозяева лошадей, которые катают детей и взрослых в парке, на Торговой площади. Их немного - и десятка не наберется на 250-тысячный город, и все они между собой невольно знакомы, объединенные общим делом и общей страстью к чудесным животным. И не только между собой – с лошадьми друг друга тоже «знакомы», знают по именам и ревниво следят, чья лошадка лучше, ухоженнее.

Екатерина Шувалова, владелица «гетто-конюшни», невольно привлекла всеобщее внимание – настолько изморенными выглядели ее животные. К тому же слишком часто менялись. И вот теперь стала понятна причина – при таких условиях содержания иного и быть не могло.

Животные грязные, больные и изможденные. У них не хватает сил даже сломать стены своей тюрьмы. ФОТО: соцсети

Буран (Каскадер), Монтик, Роща, Априэль, Лада, Лейла, Захар, жеребенок от Весты... Все они были верными, добрыми и оттого беззащитными друзьями даже тем, кто пытал их холодом и голодом. Но с точки зрения закона они - частная собственность, бесправный, не имеющий голоса тягловый скот без души и сердца. И этим на всю катушку пользовалась «бизнес-леди», построившая бизнес на костях.

Хуже, чем на бойне

Зоозащитники и заводчики, к слову, не считают Шувалову таким уж исчадием ада и садистом-живодером. Скорее человеком, который просто не понимает, не осознает, что делает что-то ужасное, что своим «уходом» заставляет живых существ умирать мучительной смертью от истощения. Ведь не на улице же стоят лошади, питаются же? Что, мол, еще вам нужно-то? В каком-то смысле Шувалова, как бы дико это не звучало, даже спасает лошадей.

- Волонтеры по всей России забирают с боен лошадей и ищут им «добрые ручки». Увы, не всех удается пристроить, - рассказывает зоозащитница Лара Саплина. – Таких «непристроенных» лошадей и забирает себе Шувалова.

На этом ее спасательная миссия, в общем, и заканчивается. Потому что после этого лошади живут в ужасающих условиях и умирают куда мучительнее, чем на бойнях.

Метровый слой мусора, навоз, торчащие отовсюду гвозди - в таких условия "заводчица" содержала своих животных. ФОТО: соцсети

- Есть же люди, которые заводят в квартирах десятки кошек или собак. По сути, они дают кров и пищу животным, но насколько нормальны условия содержания питомцев – в грязи, в болезнях? - говорят волонтеры и заводчики.

И все вполне можно было бы списать на «непонимание» и некоторую странность характера Екатерины Шуваловой, если бы не одно «но»… На собачье-кошачьих «квартирниках» хозяева не делают бизнес! Так что волонтеры и заводчики, пожалуй, в силу своей безграничной любви к животным могут и заблуждаться, усматривая «непонимание» там, где имеет место обыкновенный садизм.

«Идите и спросите»

17 февраля волонтеры с журналистами наведались в «конюшню» Шуваловой. Хозяйка, отдадим должное, явилась на встречу, но ее комментарии сводились к «разъезжайтесь по домам, нечего вам тут делать». Зато немало интересного сообщила журналистам ее мама. Вот фрагменты этой беседы:

- А где у вас корм для лошадей?

- Дома. А где его держать, здесь возят картошку, сено, отходы всякие.

- А госветнадзор у вас бывает? Как часто?

- Когда им надо, тогда и бывают.

- И их устраивают условия содержания лошадей?

- Они знают, что мы строимся.

- А где вы строитесь?

- Нам выделили участок, мы строимся.

- Где?

- Какое вам дело, где? Идите в администрацию, если вам интересно.

- Администрация Дзержинска выделяла вам участок? Под целевое использование?

- Если вам интересно, идите туда. Без комментариев.

- Ваша дочь сказала, что это незаконная постройка.

- У нас законно строится, мы не можем так быстро построиться, так как нас сожгли в 2011 году и ничего не дали, никаких компенсаций, ни за лошадей, ни за постройку.

- Вы же были на передаче у Малахова («Пусть говорят», эфир от 14.03.2011 – прим.авт.), вам там объявляли сбор, деньги переводили на счет…

- Никаких денег на счет не приходило. Звоните туда и там спрашивайте.

Прикрыв лицо сотовым телефоном, объяснения давала не хозяйка "дома смерти", а ее мама.Фото: Елена ЛАЗАРЕВА

- Как вы сами оцениваете условия содержания лошадей?

- Условия нормальные, лошади питаются два раза в день, по норме.

- Вот этой гнилой картошкой?

- Картошку вы сюда возите и бросаете здесь, чтобы лошади наелись и умерли.

- Лошадки работают у вас?

- Нет.

- А сани откуда?

- Летом работают только в праздники.

- На санях?..

- ...

- Стены дырявые, они у вас до лета доживут?

- Конечно, не доживут, если вот такие (волонтеры – прим.авт.) ездят и кормят всем подряд. Зачем сегодня утром сено привозили?

- Что, у вас кто угодно может приехать лошадей кормить?

- Так вот вы приехали и кормите.

- Почему вы мусор не убрали из этой временной постройки?

- Я больше ни с кем общаться не буду.

- Вы сказали, что вы хозяйка конюшни, а у вас документы есть на конюшню?

- Нам здесь разрешили временно построить, пока не построим там (на «выделенном участке» - прим.авт.).

- А кто разрешил?

- Какая вам разница, кто разрешил.

Но особенно циничным был ответ на вопрос о смерти лошади – «Она не умерла, она спала», - заявила Шувалова. И усмехнулась.

После общения с журналистами и волонтерами, хозяева увели коней в неизвестном направлении.Фото: Елена ЛАЗАРЕВА

«Мы искали их ночью, но смогли найти»

Двух коней и пони семейство Шуваловых после визита волонтеров и СМИ увело в неизвестном направлении. На вопрос, куда уводят лошадей, бросили: «Погулять!». Обратно в свой «дом смерти» животные не вернулись.

- Мы искали их ночью, но не смогли найти. Сейчас гололед, лужи, следы теряются. Искали метки, хоть какие-то следы, но безуспешно, - сообщила Лара Саплина.

По последней информации, утром 18 февраля на место событий выезжали представители администрации Дзержинска. Пресс-секретарь администрации Анастасия Говорова сообщила, что полиция зафиксировала обращение, и к 15.00 собственница лошадей придет в администрацию «на беседу».

- Мы будем составлять материалы на нее, но сначала – беседа, - сообщил источник.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий. Отправлены запросы в администрацию Дзержинска по поводу выданного разрешения на строительство и выделения Шуваловой земельного участка. Если у кого-то есть информация о местонахождении уведенных лошадей, просьба обратиться к зоозащитнице Ларе Саплиной.

КОМПЕТЕНТНО

Елена Елизарова, ветеринар, ветеринарный врач конной полиции Дзержинска (подразделение расформировано):

- Лошадь – очень чистоплотное животное, оно ляжет в грязь только в том случае, если у нее больше нет сил стоять. Есть ошибочное мнение, что лошади не спят лежа – это не так. Спят, но только когда им комфортно, спокойно, есть слой чистых опилок. В данном случае явно видно, что животное умирает. Как человек, могу сказать, что Алиса (серая лошадь – прим.авт.) – самая добрая, безответная, спокойная лошадка из всех, что были у Шуваловой. Она ей принесла столько денег, что Алису нужно было кормить с золотого блюда, а не морить голодом.