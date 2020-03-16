Уголовное дело возбуждено в отношении владельцев концлагеря для лошадей в Дзержинске

Чудовищная история концлагеря для лошадей в Дзержинске сегодня получила продолжение – по факту жестокого обращения с животными было возбуждено уголовное дело.

Напомним, 18 февраля в промзоне Дзержинска волонтеры обнаружили настоящее гетто для животных. В хлипком деревянном строении, со всех сторон обдуваемом ветрами, были найдены две лошади и маленький пони. Поблизости лежала гора гнилого картофеля и мерзлой моркови. Как вскоре выяснилось, владелица «гетто-конюшни» уже давно привлекла всеобщее внимание – ее лошади всегда выглядели измученными на фоне животных из других конюшен. После этого стало понятно, почему они выглядели именно так.

В таком состоянии были обнаружены животные.Фото: СОЦСЕТИ

- Волонтеры по всей России забирают с боен лошадей и ищут им добрые ручки, - пояснила зоозащитница Лариса Саплина. – Увы, не всех удается пристроить. Таких «непристроенных» лошадей и забирает себе Шувалова.

После того, как история получила огласку, к делу подключились сотрудники правоохранительных органов. По факту этого происшествия была начата доследственная проверка. И вот, наконец, озвучены ее первые результаты.

На конюшне была найдена лишь горка мерзлого корма.Фото: Елена ЛАЗАРЕВА

- По факту данного происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными», - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – Сейчас расследование этого дела продолжается. По закону, такое преступление предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.