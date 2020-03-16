2020-03-16T11:19:59+03:00
Происшествия

Уголовное дело возбуждено в отношении владельцев концлагеря для лошадей в Дзержинске

В их действиях следователи нашли признаки жестокого обращения с животными
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Уголовное дело возбуждено в отношении владельцев концлагеря для лошадей в Дзержинске.Уголовное дело возбуждено в отношении владельцев концлагеря для лошадей в Дзержинске.Фото: Елена ЛАЗАРЕВА
Изменить размер текста:

Чудовищная история концлагеря для лошадей в Дзержинске сегодня получила продолжение – по факту жестокого обращения с животными было возбуждено уголовное дело.

Напомним, 18 февраля в промзоне Дзержинска волонтеры обнаружили настоящее гетто для животных. В хлипком деревянном строении, со всех сторон обдуваемом ветрами, были найдены две лошади и маленький пони. Поблизости лежала гора гнилого картофеля и мерзлой моркови. Как вскоре выяснилось, владелица «гетто-конюшни» уже давно привлекла всеобщее внимание – ее лошади всегда выглядели измученными на фоне животных из других конюшен. После этого стало понятно, почему они выглядели именно так.

В таком состоянии были обнаружены животные. Фото: СОЦСЕТИ

В таком состоянии были обнаружены животные.Фото: СОЦСЕТИ

- Волонтеры по всей России забирают с боен лошадей и ищут им добрые ручки, - пояснила зоозащитница Лариса Саплина. – Увы, не всех удается пристроить. Таких «непристроенных» лошадей и забирает себе Шувалова.

После того, как история получила огласку, к делу подключились сотрудники правоохранительных органов. По факту этого происшествия была начата доследственная проверка. И вот, наконец, озвучены ее первые результаты.

На конюшне была найдена лишь горка мерзлого корма. Фото: Елена ЛАЗАРЕВА

На конюшне была найдена лишь горка мерзлого корма.Фото: Елена ЛАЗАРЕВА

- По факту данного происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными», - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – Сейчас расследование этого дела продолжается. По закону, такое преступление предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Дело «Соньки сипатой»: в Хабаровске продолжается суд над предполагаемой убийцей трех человек
Номинантка на звание самого пожилого серийного убийцы в мире в эксклюзивном интервью указала «КП» - Хабаровск» причину, по которой она взяла на себя два преступления, совершенные, по её нынешней версии, совсем другими людьми
Новости 24
Житель Балахны потерял девушку, устроил ДТП и угодил под суд
Определены кандидаты на премию Нижегородской области в сфере охраны окружающей среды
Сапожник из Нижегородской области предлагает создать памятник деревянному башмачку
Игроки БК «Нижний Новгород» сдали тесты на коронавирус
В Нижнем Новгороде в течение дня ожидается теплая и солнечная погода
Троллейбус протаранил столб в Нижнем Новгороде: пострадали два человека
Годовалый малыш пострадал в столкновении иномарки и молоковоза в Городецком районе
Социальным предпринимателям Нижегородской области дадут льготы на аренду помещений
Сильный снегопад будет продолжаться в Нижнем Новгороде до ночи
Ребенок пострадал в массовом ДТП на проспекте Гагарина
Глеб Никитин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником
Акция «Сообщи, где торгуют смертью» пройдет в Нижегородской области
В Дзержинске ввели свободное посещение школ в связи с коронавирусом
Нижегородцев ждет показ лучших короткометражных фильмов «OSCAR 2019»