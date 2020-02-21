Искали живых, а нашли мертвых: в пригороде Дзержинска обнаружили кладбище лошадей

В начале недели в Дзержинске был обнаружен настоящий концлагерь для лошадей. Истощенные животные содержались в полуразвалившейся постройке, заваленной мусором и навозом. Хозяева кормили их мерзлыми овощами и гнилым овсяным жмыхом, а когда «лошадиное гетто» было обнаружено волонтерами и журналистами, увели в неизвестном направлении.

Трое суток волонтеры прочесывали лес в поисках живых лошадей, но наткнулись на мертвых. Погибшие животные нашлись в лесу, забросанные еловыми ветками.

По словам зоозащитницы Лары Саплиной, две найденные умершие лошади, по всей вероятности, принадлежали хозяйке лошадиного концлагеря Екатерине Шуваловой. «Вероятно, это две лошади, которые умерли 9 и 12 февраля — Лейла и Захар», - сообщила она.

На месте страшной находки работали ветеринары Госветуправления, была вызвана оперативная группа полиции. Тела лошадей забрали для проведения исследований и анализа.

Чтобы доказать, что хозяйкой двух изнуренных лошадей была именно Шувалова, необходимо найти специальный электронный чип, который имеется только у животных, поставленных на учет. «По нашей информации, именно этих двух лошадей, Лейлу и Захара, Шувалова зарегистрировала. Значит, чипы должны быть! - подчеркнула Лара Саплина. - И если специалисты считают информацию с чипов, то Шувалова уже не сможет избежать наказания по статье 245 «Жестокое обращение с животными». Оставшиеся лошади будут изъяты».

Тела лошадей забрали для проведения исследований и анализа. ФОТО предоставлено Ларой Саплиной.

Оставшиеся — это как раз те три изможденных бедолаги, две лошади и пони, которые стояли в загаженной «конюшне» и которых прямо на глазах журналистов и волонтеров хозяйка увела в неизвестном направлении. Животные до сих пор не найдены и их судьба неизвестна. Волонтеры еще надеются найти их живыми.

Напомним, по факту обнаружения «гетто» сама Шувалова отказалась давать комментарии. Зато много интересного сообщила ее мама. Например, что строение это — временное, и семья Шуваловых строит некое постоянное здание конюшни на другом участке. Назвать местонахождение «другого участка» Шувалова-старшая отказалась, но заметила, что землю выделила им администрация Дзержинска.

По словам директора департамента департамента информационной политики и взаимодействия со СМИ администрации города Дзержинска Анастасии Говоровой, тот участок, на котором стоит «конюшня», действительно принадлежит Шуваловой. Других земельных участков муниципалитет ей не предоставлял.

К слову, у Шуваловой тоже находятся защитники. «Волонтерам поступают угрозы от неизвестных лиц, имеются аудиозаписи,- сообщила Лара Саплина. - Материалы переданы в полицию вместе с остальными фактами и данными по этому делу».

В ГБУ НО «Госветуправление ГО г. Дзержинск» от комментариев отказались.