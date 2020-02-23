2020-02-23T15:12:24+03:00
Общество

Животных из «лошадиного концлагеря» в Дзержинске нашли

Они живы, но их дальнейшая судьба незавидна
Елена ЛАЗАРЕВА
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Этой лошади уже нет в живых, но у остальных еще есть мизерный шанс на спасение! ФОТО: соцсетиЭтой лошади уже нет в живых, но у остальных еще есть мизерный шанс на спасение! ФОТО: соцсети
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Сегодня волонтеры официально объявили о завершении поисков пропавших лошадей. Напомним, речь идет о «лошадином концлагере», который организовала в промзоне Дзержинска Екатерина Шувалова.

Хозяйка содержала лошадей в отвратительных условиях – в насквозь продуваемой, заваленной мусором и навозом конюшне, с дырявой кровлей. Питались животные гнилыми и мерзлыми овощами. При этом хозяйка не гнушалась на них зарабатывать – полуживые лошадки катали детей и взрослых на праздниках и по выходным.

Когда «гетто» обнаружили волонтеры и привлекли внимание СМИ и общественности к проблеме, хозяйка увела двух лошадей и пони в неизвестном направлении прямо на глазах волонтеров и журналистов. Три дня волонтеры прочесывали лес в поисках уведенных животных, параллельно на хозяйку было подано заявление в полицию.

Из "гетто" - на скотобойню... ФОТО: соцсети

Из "гетто" - на скотобойню... ФОТО: соцсети

Пока искали трех живых лошадей – обнаружили двух других, мертвых, сброшенных в яму в лесном массиве и забросанных лапником. Официально пока не доказано, что две мертвые лошади принадлежали Шуваловой, обстоятельства произошедшего выясняются.

Сегодня в группе в соцсети волонтеры сообщили новость, которая могла бы быть радостной – уведенных хозяйкой лошадей нашли живыми! Но она не радостная – Шувалова успела продать двух лошадей и маленького пони мяснику. «Имеется договор купли-продажи», - сообщают волонтеры.

Произошедшее еще предстоит оценить с юридической точки зрения.

Если вам небезразлична судьба лошадей и вы можете оказать помощь, обратитесь к волонтерам. Может быть, у несчастных животных еще есть шанс спастись!

ИСТОЧНИК KP.RU

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