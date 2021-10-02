Взрыв газа в Нижнем Новгороде 2 октября 2021: состояние пострадавших, фото и видео с места происшествия. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Утро 2 октября началось с ЧП – взрыв газа прогремел в квартире на девятом этаже в многоэтажке на улице Гайдара в Нижнем Новгороде. Как оказалось, в результате происшествия пострадали два человека, эвакуировано сто. Рассказываем последние новости про взрыв газа в Нижнем Новгороде 2 октября 2021.

- Сообщение о происшествии в доме № 18 по улице Гайдара поступило в 7:10 утра, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – По предварительным данным, там произошел хлопок газо-воздушной смеси, пострадали два человека.

В результате ЧП пострадали два человека. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Пострадавшими оказались жильцы взорвавшейся квартиры – 50-летие мужчина и женщина. Оба сейчас с ожогами доставлены в Ожоговый центр ПИМУ. Им оказывается медицинская помощь.

- По предварительным данным, женщина получила 95% ожогов тела, мужчина - 35%. Оба находятся в реанимации, - рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Еще 100 человек были эвакуированы. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Тем временем из жилого дома были эвакуированы еще сто человек. К счастью, никто не погиб. Сейчас всем жильцам предоставлено временное размещение.

- Прежде всего, людям, которые были вынуждены срочно покинуть свои квартиры, необходимо предоставить помещение, где они смогут разместиться, - поручил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Также им необходим горячий чай и питание. Профильные ведомства правительства Нижегородской области также оперативно подключатся к оказанию помощи пострадавшим.

Сам взрыв произошел в квартире на девятом этаже. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В настоящее время на месте происшествия работают спасатели и следователи. Сейчас по данному факту уже возбуждено уголовное дело.

- Нижегородскими следователями по факту хлопка газовоздушной смеси возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», - рассказали в СУ СКР по Нижегородской области. - По версии следствия, 2 октября в квартире, расположенной на 9 этаже 9-этажного жилого дома по ул. Гайдара произошел хлопок газовоздушной смеси.

Квартира пострадала довольно серьезно. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Сейчас следователи совместно с экспертами и криминалистами работают на месте происшествия, производя его детальный осмотр. Устанавливается причина произошедшего, назначаются криминалистические и судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. Расследование продолжается.