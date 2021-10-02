Два человека пострадали при взрыве газа в Нижнем Новгороде. ФОТО: "Нижний № 1".

В результате взрыва газа в девятиэтажном доме в Нижнем Новгороде пострадали два человека – 50-летний мужчина и женщина. Сейчас они оба доставлены с ожогами в Ожоговый центр ПИМУ. Напомним, взрыв газа в многоэтажном доме № 18 по улице Гайдара произошел около семи утра.

- В результате произошло частичное обрушение балкона и межтамбурных перекрытий. Пожара после этого не возникло, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

По словам министра здравоохранения Нижегородской области, первые бригады скорой помощи прибыли на место происшествии уже через шесть минут.

- Погибших в результате происшествия нет, - заверил Давид Мелик-Гусейнов. – Детей среди пострадавших тоже нет. После ЧП из дома были эвакуированы 38 человек. Все они сейчас находятся в пункте временного размещения. Там дежурит бригада скорой помощи.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» продолжит следить за развитием событий.