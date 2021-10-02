Уголовное дело возбудили по факту взрыва газа в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

Так, по версии следствия, в субботу утром, 2 октября, в квартире 9 этажа дома на улице Гайдара Автозаводского района Нижнего Новгорода взрыв газа. В результате частично повреждены конструкции квартиры. Среди пострадавших двое: мужчина и женщина 50-ти лет. Сейчас их госпитализировали в Ожоговый центр ПИМУ.

- Следователями СУ СК России по Нижегородской области по факту хлопка газовоздушной смеси возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, - уточнили правоохранительные органы.

В настоящее время следователи СК, следователи-криминалисты и эксперты работают на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, допрашивают свидетелей. Расследование продолжается.

Напомним, что в результате взрыва газа в девятиэтажном доме в Нижнем Новгороде пострадали два человека – 50-летний мужчина и женщина. Сейчас они оба доставлены с ожогами в Ожоговый центр ПИМУ. Взрыв газа в многоэтажном доме № 18 по улице Гайдара произошел около семи утра.

А также, как сообщалось ранее, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил мэру города принять меры по временному размещению эвакуированных жильцов дома № 18 по улице Гайдара.

Прокуратура Нижегородской области проводит проверку после взрыва газа в многоквартирном жилом доме на улице Гайдара в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

А также, видео с места взрыва газа в Нижнем Новгороде появилось в сети, сейчас все жильцы дома уже эвакуированы. На кадрах видно, что квартира на девятом этаже дома серьезно пострадала: полностью вылетели окна, разворочены стены. Остальные стены дома выглядят довольно крепкими.