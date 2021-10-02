Взрыв газа произошел в девятиэтажке в Нижнем Новгороде 2 октября. ФОТО: "Нижний № 1"

Утро 2 октября началось в Нижнем Новгороде с неприятного ЧП – в девятиэтажке на улице Гайдара в Автозаводском районе произошел взрыв газа. По предварительным данным, в результате ЧП пострадали два человека.

- Сообщение о происшествии в доме № 18 по улице Гайдара поступило в 7:10 утра, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – По предварительным данным, там произошел хлопок газо-воздушной смеси, пострадали два человека. В результате произошло частичное обрушение балкона и межтамбурных перекрытий. Пожара не произошло.

Как сообщают спасатели, этот многоквартирный дом был газифицирован. Дальнейшая информация уточняется.

- В результате происшествия пострадали два человека – 50-летние мужчина и женщина, - рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. – Оба пострадавших доставлены с ожогами в Ожоговый центр ПИМУ. Начато лечение.

По словам министра, первые бригады скорой помощи прибыли на место происшествии уже через шесть минут. После ЧП из дома были эвакуированы 38 человек. Все они сейчас находятся в пункте временного размещения. Там дежурит бригада скорой помощи.

Напомним, за последнее время это не первый подобный случай. Последнее подобное происшествие произошло 2 июля 2021 года. Тогда в результате ЧП пострадали три человека.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» продолжит следить за развитием событий.