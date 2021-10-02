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Происшествия2 октября 2021 10:37

Фото из взорвавшейся квартиры в Нижнем Новгороде опубликовали следователи

Сейчас на месте происшествия продолжают работать оперативные службы
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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Фото из взорвавшейся квартиры в Нижнем Новгороде опубликовали следователи.

Фото из взорвавшейся квартиры в Нижнем Новгороде опубликовали следователи.

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Нижегородские следователи опубликовали фотографии из квартиры, где сегодня утром прогремел взрыв. На кадрах видно, что внутри квартира довольно серьезно пострадала.

- Нижегородскими следователями по факту хлопка газовоздушной смеси возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», - сообщили в СУ СКР по Нижегородской области. - В результате произошло частичное повреждение конструкций квартиры и пострадали мужчина и женщина, предварительно 50-летнего возраста.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать оперативные службы.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать оперативные службы.

Фото: СУ СКР по Нижегородской области