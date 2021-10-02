Фото из взорвавшейся квартиры в Нижнем Новгороде опубликовали следователи. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Нижегородские следователи опубликовали фотографии из квартиры, где сегодня утром прогремел взрыв. На кадрах видно, что внутри квартира довольно серьезно пострадала.

- Нижегородскими следователями по факту хлопка газовоздушной смеси возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», - сообщили в СУ СКР по Нижегородской области. - В результате произошло частичное повреждение конструкций квартиры и пострадали мужчина и женщина, предварительно 50-летнего возраста.