Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде

В результате взрыва газа в девятиэтажном доме по улице Гайдара в Нижнем Новгороде пострадали два человека - 50-летние мужчина и женщина. Оба с ожогами доставлены в Ожоговый центр ПИМУ.

- По предварительным данным, женщина получила 95% ожогов тела, мужчина - 35%. Оба находятся в реанимации, - рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, взрыв газа в девятиэтажном доме произошел около семи утра 2 октября. По предварительным данным, в результате происшествия несущие конструкции не нарушены, произошло частичное обрушение балкона, межтамбурных перекрытий. Пожара не возникло. Эвакуировано 100 человек. На месте работают 75 человек, 24 единицы техники.